Sadio Mané 'deu o nó' com Aisha Tamba numa cerimónia secreta que aconteceu na sua terra-natal, no Senegal.

O jogador de 31 anos, que atua no Al Nassr de Cristiano Ronaldo, casou-se no passado dia 7 de janeiro, na região de Keur Massar, apenas seis dias antes do início da Taça das Nações Africanas, competição na qual irá participar.

De acordo com o Daily Mail, a cerimónia contou com um grupo restrito de convidados que incluiu amigos, familiares e alguns futebolistas.

O tabloide britânico acrescenta que Aisha, agora com 19 anos, era desejada por Sadio Mané desde que tinha 16. O jornal desportivo Pulse Sports refere também que o atleta pagou todas as despesas da companheira enquanto esta completava os seus estudos.

