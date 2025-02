Pouco depois de Lexa ter revelado a morte da filha bebé, foram muitas as caras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem de carinho e apoio no Instagram.

Sabrina Sato, que também perdeu um bebé na 11.ª semana de gestão, foi uma das celebridades que deixaram um comentário na publicação onde Lexa anuncia a morte da filha.

"Sinto tanto, tanto. Sinto profundamente a vossa dor. O meu coração está com vocês neste momento tão difícil. A Sofia foi e será sempre imensamente amada. Rezo e escrevo com uma tristeza gigante, pois imagino a imensidão do luto que estão a viver", começou por dizer Sabrina Sato.

"Queria poder estar aí para dar um abraço apertado e lembrar que vocês não estão sozinhos. Contem comigo para o que precisarem. Que Deus conforte o vosso coração", completou.

