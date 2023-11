Cada vez é mais comum as mulheres da realeza europeia repetirem visuais, algo que até há poucos anos quase não acontecia.

A rainha Letizia fá-lo com bastante frequência, assim como Máxima da Holanda, por exemplo. Mas quem trouxe primeiro esta ideia?

Não se sabe o que causou esta mudança generalizada, embora a precursora de tudo tenha sido a princesa Mary da Dinamarca, que desde o início do ano até agora quase não usou roupas novas.

Já em 2019, durante uma entrevista, a princesa herdeira falou sobre o consumo excessivo na moda e a necessidade de reduzi-lo para o bem comum.

"Temos que trabalhar juntos para criar um futuro sustentável. Acho que esta é a primeira vez que as pessoas falam sobre o facto de o futuro da Terra estar nas nossas mãos, nas das gerações atuais. A moda é um dos setores que mais consome recursos no mundo. A produção têxtil global é responsável por 8% das emissões de gases com efeito de estufa", explicou.

