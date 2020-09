Começamos esta terça-feira com a 'adivinha do dia' e as protagonistas são por muitos considerados os rostos principais da família mais popular do mundo.

Pensou no clã Kardashian? A imagem retratada remonta à infância de Kourtney, Kim e Khloé, filhas de Kris Jenner e do falecido advogado Robbert Kardashian.

A memória foi partilhada por Kris e deixa em destaque a relação de cumplicidade das filhas com a avó.

