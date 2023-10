Ryan Reynolds afirmou que nem sempre tem facilidade em gerir a sua saúde mental.

O ator, de 46 anos, admitiu que às vezes sente que está "fora de controlo" e que a sua capacidade de lidar com isso depende do momento em que se encontra.

Durante a gala anual 'Revels and Revelations' da Bring Change to Mind - uma organização sem fins lucrativos de saúde mental fundada por Glenn Close - o ator foi questionado sobre como tem gerido os seus problemas de saúde mental.

"Nem sempre é ótimo, para ser honesto. Certamente tenho os meus próprios pequenos rituais e esse tipo de coisas, que me ajuda a manter os pés no chão e a evitar que minha mente fique fora de controlo... Às vezes sou muito bom nisso, outras vezes não", revelou à Page Six.

Para combater as 'crises', o ator contou que se concentra na meditação, como uma forma de "reservar um tempo" para si mesmo. "Tenho tendência a sobrecarregar-me quando estou nessa espiral. Estou ciente disso e tento administrar tudo da melhor maneira possível".

De recordar que já em ocasiões anteriores Ryan Reynolds falou abertamente sobre a sua luta contra a ansiedade, com a qual lida desde a infância.

