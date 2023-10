No início desta semana, Joe Jonas e Sophie Turner chegaram a um acordo sobre a custódia das duas filhas, que se deverá manter em vigor até ao final do ano.

Após este momento, na sua conta no Instagram, o cantor partilhou palavras de encorajamento, através de uma frase escrita num espelho de um camarim, no qual o artista aparece refletido.

Na foto, tirada após o concerto dos Jonas Brothers em Nashville, no Tennessee, pode ler-se no espelho: "Estou no lugar certo, na hora certa, a fazer a coisa certa".

