Ryan Reynolds fez uma partilha na sua página de Instagram onde recordou o ator e comediante John Candy.

A publicação foi feita no domingo, dia 26 de maio, onde podemos ver uma fotografia de John Candy com a frase: "Às vezes, do nada... Penso neste homem e sinto muito a falta dele".

A publicação, segundo a People, foi feita originalmente pelo comediante Mathias Nastos.

Ao partilhar a referida publicação, Ryan Reynolds acrescentou a música 'Power to Believe', do grupo The Dream Academy, que aparece na banda sonora do filme em que Candy participou, 'Plane Trains and Automobiles', de 1987.

© Instagram

De recordar que o ator e comediante John Candy morreu em março de 1994, aos 43 anos.