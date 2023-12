Ryan Reynolds não perde a oportunidade de brincar com a mulher, a atriz Blake Lively. Prova disso é a imagem que aqui destacamos. Trata-se de uma montagem que o artista fez a partir de uma fotografia na qual Blake posou com Taylor Swift, na antestreia do filme de Beyoncé.

Conforme poderá ver de seguida é como se Reynolds surgisse 'abraçado' a Travis Kelcey, namorado da cantora.

"Sinto que me deveria lembrar disto", escreveu na montagem, em tom de brincadeira.

Ora veja:



© Instagram - Taylor Swift



© Instagram - Ryan Reynolds

Leia Também: Ryan Reynolds revela dificuldades em lidar com problemas de saúde mental