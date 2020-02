Depois de ter-se tornado público o caso contra o cavaleiro João Moura, que foi detido por alegados maus-tratos a animais, Ruy de Carvalho recorreu às redes sociais para expressar a sua revolta.

"Todos os dias me arrepio quando a minha família e amigos me dizem o que se passa por este país fora, com os nossos amigos de quatro patas... sejam cães, gatos ou outros animais... Ainda quero acreditar na bondade do Homem, mas cada vez tenho mais dificuldade", começou por dizer o ator, mostrando-se indignado com as imagens que foram divulgadas.

"Isto é gostar de animais? Com que direito humilhamos assim estes seres, que apesar de todos os maus tratos, foram de uma ternura enorme para quem os vai tratar? Obrigado por os terem salvo!!! Ainda há muitos para salvar", concluiu o artista, referindo-se ao facto dos cães terem sido resgatados pela GNR.

De referir que as autoridades partilharam, entretanto, imagens dos cães e nas mesmas vê-se os animais subnutridos.

Uma publicação não passou despercebida aos olhos de vários seguidores, que também ficaram sensibilizados com o caso. "As imagens são chocantes... Como é possível acontecerem estas coisas", lê-se entre os comentários.

Leia Também: divulga fotos dos cães do cavaleiro João Moura