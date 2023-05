'Cartas de Amor' foi a peça escolhida por Maria Elisa Domingues e que a levou à estreia no mundo da representação. Depois de ter visto várias vezes este espetáculo em outros países, trouxe a ideia até ao encenador Paulo Sousa Costa, em 2011, com a vontade de um dia poder subir ao palco e representá-la. O desejo concretizou-se agora, tendo-se estreado na noite de quinta-feira, dia 4 de maio, no Auditório do Taguspark, em Oeiras.

Ao lado de Virgílio Castelo, Maria Elisa interpretou o texto de A. R. Gurney, lançado em 1989 e agora traduzido por Armando Nascimento Rosa. Na plateia contou com vários amigos, mas a presença de Ruy de Carvalho foi a mais notória.

"Acho extraordinário que o Ruy de Carvalho tenha a humildade de vir aqui assistir a uma estreia de uma novata. Acho que ele é uma permanente fonte de inspiração e uma lição extraordinária. Comoveu-me imenso a presença dele aqui. E a vida vale a pena por essas coisas", confidenciou Maria Elisa Domingues em conversa com os jornalistas no final do espetáculo onde o Fama ao Minuto esteve presente.

E, de facto, é difícil Ruy de Carvalho não ser a estrela, pois é um dos nomes de maior destaque do teatro português. Tanto que com os seus 96 anos continua em cena com duas peças e ainda assim faz questão de acompanhar o trabalho de outros artistas.

No final da peça 'Cartas de Amor', Ruy foi muito aplaudido e deixou algumas palavras do meio da plateia e, como fez questão, sem recorrer ao microfone.

"O vosso trabalho é notável, o texto é notável, a encenação é notável e o público também foi notável", começou por destacar, sem deixar de referir que "uns gostaram mais, outros gostaram menos, uns perceberam mais, outros perceberam menos", mas o mais importante é que "chegou a nós".

Ruy de Carvalho parabenizou todo o trabalho feito neste espetáculo e terminou com um apelo, mantendo-se na luta pela cultura. "Venham ao teatro, vão ao teatro, não deixem o teatro, sejam o nosso Ministério da Cultura. O público é que é o nosso Ministério da Cultura", disse.