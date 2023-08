No passado fim de semana, Madonna marcou presença no espetáculo de Beyoncé em Nova Jersey e ambas tiraram uma fotografia para mais tarde recordar.

Junto das cantoras estavam as filhas de Madonna - Mercy, de 17 anos, e as gémeas Stella e Estere, de dez - e a pequena Rumi Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z.

A menina, que raramente é vista em público, não passou despercebida aos olhos do Page Six, que destacou também o facto de estar a usar uns ténis que não são para todas as carteiras. Trata-se de um modelo da Dior que custa cerca de 1.000 euros.



© Instagram_madonna

