Quando as rainhas se juntam... Madonna esteve presente no espetáculo de Beyoncé que decorreu no MetLife Stadium em Nova Jersey, no domingo.

Durante o concerto, a artista não ficou esquecida. Beyoncé fez questão de homenagear a também cantora e podia ler-se numa mensagem no ecrã: "Rainha mãe Madonna".

"Grande mensagem para a rainha. Rainha mãe, Madonna, amamos-te", disse enquanto desfilava pelo palco, como pode ver no vídeo abaixo.

Na sua página de Instagram, Madonna também fez questão de destacar algumas imagens do momento em que assistiu ao espetáculo de Beyoncé. "Obrigada Queen B [Rainha B.] pelo teu magnífico espetáculo. As minhas filhas ficaram encantadas. Amamos-te", disse. Veja as imagens da galeria.

De recordar que, recentemente, Madonna passou por momentos difíceis no que diz respeito à sua saúde, tendo estado internada com uma grave infeção bacteriana.

Leia Também: Madonna partilha reflexão: "Sou uma sortuda por estar viva"