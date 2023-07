Cerca de um mês após ter estado internada no hospital devido a uma infeção bacteriana, Madonna partilhou uma reflexão na sua página de Instagram.

Na mensagem, a cantora começou por destacar que "o amor da família e dos amigos é o melhor remédio".

"[...] Quando as coisas estavam a correr mal, os meus filhos realmente apareceram para mim. Vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Isso fez toda a diferença", contou.

"Assim como o amor e o apoio dos meus amigos", acrescentou, falando depois de um presente que recebeu de Guy Oseary e afirmando: "Sou uma sortuda por estar viva".

"Obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar o meu trabalho", escreveu, por fim, a cantora. Junto da mensagem mostrou três fotografias, duas delas com o filho David Banda, de 17 anos, e a filha Lourdes, de 26.

De recordar que Madonna é ainda mãe de Rocco, de 22 anos, Mercy, de 17, e as gémeas Stella e Estere, de 10.