Rui Veloso fez uma curta viagem a Nova Iorque numa companhia bem especial, a da sua filha Maria.

"Primeiro encontrei o fantástico guitarrista Scott Sharrard (Greg Altman, Little Feat), um novo amigo, depois o grande Zé Renato, que fui ver com os Boca Livre, numa homenagem ao Rúben Blades, de quem sou fã há muito. Vimos ainda o fantástico 'A Wonderful World', musical sobre Louis Armstrong. Ainda tive tempo para conhecer a Saundra Santiago, amiga do meu 'bro' Joaquim de Almeida e colega dele no mítico 'Miami Vice'. Por fim, um concerto de homenagem ao Dizzy Gillespie, em que encontrei o David Tygel, o grande 'percussa' Roger Squitero (marido da Saundra) e ainda outro grande das baquetas, o Tommy Campbell", lê-se na legenda da publicação na conta de Instagram do cantor.

Rui Veloso acrescentou ainda que caminhou 50 quilómetros, tudo numa viagem que durou cinco dias.

