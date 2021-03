Rui Unas surpreendeu os fãs com mais uma divertida partilha. Desta vez, o ator e comediante publicou no Instagram um vídeo com um filtro que o faz parecer mais velho, levando algumas pessoas a acreditar que no futuro ficará muito parecido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Chamaram-me muito a atenção para o facto de, daqui a 30 anos, eu ser praticamente um sósia do nosso Presidente Marcelo. Concordam?", escreveu na legenda das referidas imagens que rapidamente começaram a captar a atenção de muitos seguidores.

Veja o momento e todas as reações ao vídeo:

