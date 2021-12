O filho mais novo de Rui Unas e Hanna celebra esta segunda-feira, dia 20 de dezembro, 11 anos de vida. A data foi celebrada com um jantar em família, tal como revela a mais recente publicação do ator e humorista na sua conta oficial de Instagram.

"11 anos! Rafa, o mais artista dos Unas. Segundo o próprio, deixou se ser criança e é agora um 'pré-adolescente'. Com este sorriso, algo me diz que vêm aí problemas...", escreve o pai babado na legenda de uma rara fotografia onde mostra o aniversariante do dia.

Rui Unas e a esposa, recorde-se, são ainda pais de André, de 15 anos.

