Na noite desta quarta-feira, Rui Unas inspirou os seguidores ao falar da forma como ocupa o tempo quando não está dedicado ao trabalho e à família. O ator, de 47 anos, decidiu investir na sua formação e está a ter aulas de filosofia e francês.

"Nunca fui um estudante exemplar, quer pelos resultados quer pela longevidade. Na realidade, fui pouco mais que medíocre no secundário e não fiz estudos superiores. Algo que não me orgulho particularmente", começou por dizer.

O autor do podcast 'Maluco Beleza' continuou, acrescentando que "começou a trabalhar aos 18 anos e foi desenvolvendo as suas aptidões artísticas e comunicacionais com a experiência". Contudo, com o tempo foi ganhando o gosto por prazeres como o da leitura e garante que "aos 47 anos lê como nunca leu na vida".

Mas não ficou por aqui: "Frequento um curso de filosofia prática às terças à noite e outro de francês aos sábados de manhã. Sem pressões, dores de cabeça e sacrifícios. Apenas com o genuíno interesse e prazer de aprender".

"Nunca é tarde, meus amigos, nunca é tarde", rematou.

