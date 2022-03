Esta terça-feira, 8 de março, assinala-se o Dia da Mulher e Rui Unas aproveitou a data para se declarar à cara metade, Hanna Ibarra, através das redes sociais.

"Sem medo do ridículo porém sempre digna, natural porém sofisticada, sensível porém com uma força que só as mulheres têm, maternal porém a melhor amante que poderia desejar, que me orienta porém me desorienta... eis a minha mulher que me tem", escreveu na legenda de um vídeo.

Rui Unas e Hanna Ibarra, recorde-se, conheceram-se no Panamá, durante uma viagem que o ator fez enquanto apresentador do 'Curto Circuito', da SIC Radical, corria o ano de 2001.

Pais de dois rapazes - André, de 15 anos e Rafael, de 10 -, em outubro do ano passado celebraram 18 anos de casados.

