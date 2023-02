Rui Unas é um dos famosos que nas últimas semanas tem ajudado a tornar mais divertidas as noites de domingo dos espectadores do SIC.

O comunicador faz parte da nova temporada do programa de humor 'Vale Tudo', embora não tenha aceitado o convite imediatamente.

"E pensar que hesitei em fazer esta temporada... como não participar num formato que provoca tantas gargalhadas e temos "permissão" para ser disparatados?", começou por escrever Unas numa nova publicação feita no Instagaram.

"O rigor do César Mourão, o desconcerto do Manzarra todos conhecemos... Mas é tão bom testemunhar o talento da Júlia Palha, Bárbara Branco, Inês Lopes Gonçalves, Jessica Athayde e do Renato Godinho. A crescerem em cada programa e com tantos momentos épicos", acrescentou o também ator, elogiando os companheiros de programa.

"O 'Vale Tudo' é, sem dúvida, um dos programas mais extraordinários da televisão portuguesa e somos os únicos no mundo a fazê-lo em direto. Obrigado Daniel Oliveira pela confiança e ao mano César Mourão por me quereres ao teu lado", terminou dizendo.

