Rui Santos surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com uma adorável fotografia em que aparece junto dos dois filhos, Romeu e o Baltazar.

"É isto que para mim é a felicidade, o amor, a família. Tão gigante esta força que nos arrebata e faz sentir que temos tudo, tudo. Os meus filhos, o Romeu e o Baltazar", escreveu na legenda da imagem.

De recordar que o filho mais novo do ator, Baltazar, nasceu no início de fevereiro e é fruto da relação com Anneli Lauren Nilson.

