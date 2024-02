Rui Santos e a companheira, Anneli Lauren Nilson, vivem dias felizes.

O casal deu esta semana as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Baltazar, e este sábado, dia 10 de fevereiro, o ator partilhou uma nova foto com o bebé, revelando que já deixaram a maternidade.

"Chegámos há pouco do hospital, já estou em casa com ele a dormir no meu peito, que sensação maravilhosa. Correu tudo bem e estou muito feliz. O Baltazar é um bebé tranquilo", escreveu o ator, na legenda de uma fotografia na qual aparece com o menino ao colo.