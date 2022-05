Rui Pinheiro, finalista do 'Big Brother 2021', reagiu nas últimas horas às acusações de violência doméstica de que está a ser alvo. O jovem assegura serem mentira as queixas da ex-namorada, Mariana Teixeira, que diz ter sido agredida com gravidade.

"Relativamente às acusações que me foram dirigidas, nego veemente qualquer tipo de violência", assegura.

Rui confirma que reatou a relação com Mariana depois de sair do 'Big Brother', mas garante "que nunca houve qualquer tipo de violência".

"Nego também que tenha dito a meios de comunicação social que ela me ligava bêbada a dizer que queria voltar para mim ou que tínhamos tido só um 'flirt'. Não vou dar mais importância a este tipo de calúnias", termina, esperançoso de colocar fim à polémica.

