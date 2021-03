Conheceram-se dentro da casa do 'Big Brother', mas é no 'vida real' que o amor cresce a olhos vistos. Rui Pedro Figueiredo e Jéssica Antunes são das duplas mais adoradas do reality show e deixaram os fãs enternecidos com mais uma demonstração de amor.

O empresário abriu o coração numa mensagem à namorada, na qual dá provas do sentimento que os une: "Podia dizer inúmeras coisas sobre ela, mas fico-me por agradecer todo o carinho, amor e dedicação constante. Mais do que uma namorada é a amiga leal para todas as horas, e são tantas mas tantas que mesmo assim achamos que são insuficientes. Ensinou-me a amar e respeitar e sou grato por isso. Obrigado por estares sempre lá. Cumplicidade define a nossa história. Amo-te".

Recorde-se que Rui Pedro e Jéssica conheceram-se na edição 'A Revolução', que terminou a 31 de dezembro de 2020. O romance foi assumido já fora do reality show.

