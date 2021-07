Manuel Luís Goucha divulgou um teaser da entrevista que no próximo sábado, dia 31, será o grande destaque do programa 'Conta-me'. O marido do apresentador, Rui Oliveira, esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes.

Num testemunho emotivo, Rui recorda a sua grande heroína: a mãe.

"A minha mãe ao sair de um país que na altura não dava grandes hipóteses, viajou para um outro país onde teve de construir tudo", relata o empresário, de lágrimas nos olhos.

Sobre a relação com Manuel Luís Goucha, Rui afirma: "Sou o Rui e o Manuel Luís, é o Manuel Luís. Somos dois homens que se gostam e que não têm de mostrar mais nada se não esta naturalidade, como um casal heterossexual faz. As pessoas têm de ver isto de uma forma mais ligeira, porque a vida é de cada um".

