Rui Maria Pêgo resolveu esta terça-feira partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia rara da sua infância que, segundo o próprio, traduz na perfeição o seu "humor do dia".

Trata-se de um registo onde o filho mais velho de Júlia Pinheiro e Rui Pêgo posa na praia a morder, com toda a vontade do mundo, um cone de gelado.

Quem não ficou indiferente ao registo foram os seguidores, que realçaram as semelhanças do animador de rádio em bebé com as que tem atualmente. "Estás igual", é a mensagem que mais se repete nos comentários da publicação.

