Rui Maria Pêgo resolveu fazer frente à "solitária" e "violenta" quarentena com uma relação amorosa platónica... daríamos até imaginária. Na verdade, tudo não passa de uma brincadeira, uma forma que o comunicador encontrou para destacar aquela que tem sido a sua grande companhia durante os dias em que está em casa: O canal HBO Portugal.

"Rimos muito, temos conversas sérias e costumo beber o meu copo... E o dele. Ele deixa. Estraga-me imenso com mimos. O meu caso de amor com ele e com a família HBO tem décadas", contou o filho de Júlia Pinheiro na sua hilariante publicação.

O desabafo seguiu com algumas confissões e as suas séries e filmes favoritos a serem mencionados.

"Lembro-me da minha mãe se sentir tranquila pela minha educação sexual estar a ser feita com 'O Sexo e a Cidade'. Estava mesmo, mãe. Se estava. O tempo e a maneira de descodificar a vida nunca mais foram os mesmos depois de ver 'Sete Palmos de Terra' - já repeti várias vezes em momentos chave do meu crescimento. É um ritual", conta.

Por fim, o grande sonho profissional que, por acaso, envolve mesmo este seu grande amor: "Um dos meus sonhos profissionais é trabalhar um dia com a HBO mãe, enquanto esse dia não chega, eu e o meu namorado vamos varrendo este catálogo. Por isso, já sabem, se estão solteiros de streaming ou em busca de amor e compreensão, este não falha", concluiu.

