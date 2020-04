Na tarde desta quarta-feira, Júlia Pinheiro testou os seus dotes como doceira e pôs mãos à obra para fazer um bolo de banana. O resultado foi partilhado nas redes sociais, onde confessou também que esta era uma prática que não tinha há décadas.

"Não me recordo da última vez que fiz um bolo. Se o açúcar dependesse da família Pêgo, teria os dias contados. E a verdade é que tive que vasculhar a despensa para encontrar um pacotinho. Não localizei nenhum, mas a busca serviu de algo porque aproveitei para arrumar e organizar os armários. Quando o meu marido chegou das compras, já tinha escolhido a receita. Aliás, a ideia de fazer um bolo nasceu quando olhei para a fruteira e vi três bananas desvalidas a necessitarem de uma segunda vida com urgência. E assim saiu este bolo magrinho do forno. As críticas são sempre bem-vindas, mas sejam generosos. Há 25 anos que não fazia um bolo. E como se costuma dizer, quem diz a verdade… não merece castigo", contou.

