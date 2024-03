Decorreu na noite desta terça-feira, dia 26 de março, a gala dos 120 anos do Sport Lisboa Benfica onde foram entregues os galardões Cosme Damião.

O evento reuniu várias caras ligadas ao clube das águias, entre elas Rui Costa, que esteve ao lado da mulher. Mas não foi o único a marcar presença no evento com a companheira. Também Simão Sabrosa contou com a companhia de Vanessa Rebelo.

Veja na galeria estas e outras caras que não faltaram à gala.

