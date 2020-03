Na noite deste sábado, Ruben Rua aperaltou-se a rigor para um encontro especial através das redes sociais.

O manequim portuense vestiu um smoking, preparou o jantar e acendeu velas para aquele que foi um jantar romântico com os seus admiradores.

Por via do Instagram, realizou um direto e esteve à conversa com seguidores de várias partes do país para conversar sobre diversos temas, nomeadamente em como têm ocupado tempo durante a quarentena.

Uma ideia original que marcou assim mais um dia de isolamento social na vida de Ruben Rua e de milhares de portugueses.

