Após revelar que seria Ruben Rua o grande protagonista do 'Conta-me' do próximo sábado, a TVI resolveu divulgar o primeiro teaser da conversa do apresentador com Maria Cerqueira Gomes.

"Tenho de vir ao Porto algumas vezes receber esse colo. Falo com a minha mãe todos os dias, há sempre a chamadinha para a dona Ana. Tenho uma irmã, tenho a sorte de ter uma irmã que vai acompanhando todo o meu processo e que é a minha consultora", começa por afirmar Ruben ao ser questionado sobre a forma como lida com o facto de viver sozinho em Lisboa, sem a presença da família, sem filhos e sem uma companheira.

"De facto, como eu disse, tu vais ter com os teus filhos e vais para o porto, eu fico em Lisboa sozinho. Não se pode ter tudo na vida e eu tenho o que tenho com base nas minhas escolhas. Não se pode ter o melhor dos dois mundo, não se pode ter, em nada", afirma o rosto da TVI, que apresenta todos os sábados ao lado de Maria Cerqueira Gomes o programa 'Em Família'.

