A TVI revelou esta quarta-feira, dia 20, o nome do protagonista do próximo 'Conta-me'. É Ruben Rua quem irá abrir o coração "numa conversa surpreendente".

A entrevista será conduzida por Maria Cerqueira Gomes, que apresenta ao lado de Ruben o programa 'Em Família'.

Este 'Conta-me' especial irá para o ar no próximo sábado, dia 23 de outubro, depois do 'Jornal da Uma'.

Espreite a galeria para ver as imagens captadas durante as gravações do programa.

