Ruben Rua integrou o leque de 100 jurados do 'All Together Now' deste domingo, dia 9, e aproveitou para registar algumas fotos na companhia de Cristina Ferreira, anfitriã do formato. Contudo, acabou também por quebrar um dos rituais da apresentadora.

A estrela da TVI apenas revela nas redes sociais imagens do seu look minutos antes da emissão ir para o ar, depois do Jornal das 8, e o modelo portuense não resistiu em publicar um registo horas antes, dando assim a saber qual o visual de Cristina com bastante antecedência.

"O Ruben hoje publicou esta foto às 19h. Quase que o matei. Guarda-costas que é guarda-costas guarda as informações até ao fim. O que me ri depois", disse a apresentadora nas suas redes sociais.

Cristina surgiu com um dos visuais mais arrojados com que já se apresentou nas galas do 'All Together Now' Tratou-se de um excêntrico vestido prateado - com um enorme decote - e botas de cano alto a combinar. Ora veja.

