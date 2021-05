Já em modo fim de semana, Cristina Ferreira aproveitou o tempo soalheiro para iniciar a tarde desta sexta-feira com um passeio pela Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A estrela da TVI partilhou o momento nas redes sociais e encantou os fãs com o visual escolhido para esta sexta-feira. Mais uma vez elegeu básicos pretos e combinou-os com uns sapatos mais arrojados num look casual chic que a fez conquistar grandes elogios.

"Sur l'avenue, que ando a aprender francês com a São e o Nando", brincou na legenda da descrição, referindo-se às personagens de Sílvia Rizzo e Manuel Marques na novela 'Festa é Festa'.

