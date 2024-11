Sílviz Rizzo aceitou, no verão deste ano, o desafio de rumar ao Brasil e fazer uma participação num projeto da Globo, intitulado "Família é tudo".

Na gala GQ Night of The Year, a atriz falou com os jornalistas sobre a experiência. "Foi ótimo. Foi rápido porque como não sabia se tinha tempo de ir, eles estiveram à espera, escreveram só para aquele momento", referiu.

Sílvia revelou que esta experiência "deu para conhecer muita gente e preparar co-produções entre os dois países", assumiu.

Ao Fama ao Minuto, a atriz refere encarar com orgulho a internacionalização dos atores portugueses. "É um orgulho. Nós já tivemos atores no Brasil, não é uma novidade. Agora estamos a ter mais, está a haver mais esta ligação. Os atores quando são bons, são bons em qualquer parte do mundo. Nós também temos aí uns que [acham que] são muito bons e não são assim tão bons, e estão em grandes produções."

À imprensa, Sílvia confessou que, por agora, está a "descansar um bocadinho", depois de três anos a gravar 'Festa é Festa'. "Foi muita festa, mas foi bom. Foi muito importante, mas também acho que acabou na altura que devia acabar. Há uma possibilidade de voltar mais tarde. É uma receita que funciona, era uma comédia popular sem ser aquele popularucho e entrou numa altura muito boa, quando estávamos todos muito tristes", concluiu a atriz.

