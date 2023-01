"O Thai partiu hoje. Tinha 11 anos e 7 meses. Dizem que seria o equivalente a 82 anos de idade humana… Enfim, contas que fazemos à vida para tentar aceitar a morte", foi desta forma que Ruben Rua deu início a um longo desabafo através do qual comunicou publicamente a morte do cão de estimação que adotou em conjunto com Sofia Ribeiro.

O animal chegou à casa de ambos quando estes ainda eram casados. Após a separação, Thai passava a maior parte do tempo com os pais de Ruben. A atriz ia por vezes buscá-lo ao Porto para que este passasse alguns períodos em sua casa.

"O Thai teve uma vida extraordinária. E nesse aspeto o meu profundo agradecimento vai inteiramente para os meus pais. Afinal de contas, foram eles que praticamente sempre cuidaram dele", referiu o comunicador.

"O Thai foi para mim um dos maiores exemplos do que é a vida", referiu Ruben, que viu o amigo de quarto patas "nascer, brincar e correr cheio de energia como uma verdadeira criança a descobrir o mundo", tornar-se "um 'adulto' cheio de vitalidade" e lidar com as primeiras dores.

"[...] E o olho que perdeu vítima de um ataque, mostrou-me a superação de uma dificuldade, que deixou marcas (a todos os níveis) mas que nos permitiu continuar. E o Thai continuou… Continuou até ficar mais velho. Até ter dificuldades em andar. As escadas passaram a ser impossíveis e os passeios cada vez mais curtos. A hidroterapia e a acupuntura melhoraram a sua qualidade de vida, mas o tempo é um cruel cobrador e o pior havia de chegar", lamentou.

"O Thai ficou imobilizado e a vida deixou de ser vida. Para ele e para aqueles que estavam à sua volta. Afinal de contas, o sofrimento daqueles que sofrem também o é para aqueles que os amam. E foi por amor que o deixamos descansar. Não fosse o amor a condição maior da sua existência. Tudo o que lhe demos, o Thai devolveu. Ou talvez tenha sido o contrário", disse.

"O Thai passou a ser parte da família que nunca tinha tido qualquer animal de estimação. E será sempre. O espaço que deixa nunca voltará a ser ocupado, não é, contudo, um espaço vazio. Ficam as infinitas memórias de tudo o que vivemos juntos. Hoje é um dia triste, principalmente causado por uma vida tão feliz. Despeço-me com amor e na certeza que nunca me esquecerei dele. Thai", terminou Ruben Rua, juntando à sua partilha um conjunto de fotografias ao lado do 'cãopanheiro'.

