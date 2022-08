Ruben Rua está em Praga, República Checa, para um projeto muito especial. O antigo modelo é um dos mentores da final do Elite Model Look, concurso que o levou a construir uma carreira de sucesso no mundo da moda.

"Tinha 18 anos quando fiz parte do Elite Model Look 2005. Um jovem cheio de sonhos e que esperava viajar pelo mundo. Depois de 17 anos, aqui estou eu, uma vez mais como mentor da final mundial. Uma linda maneira de retribuir o concurso que mudou a minha vida", afirmou.

"Rapazes e raparigas… vamos a isto, porque os sonhos realizam-se. Realizam-se mesmo", completa.