Mais uma contratação da TVI? Rúben Pacheco Correia, cozinheiro que se tornou conhecido ao lado de Cristina Ferreira quando a apresentadora ainda se encontrava na SIC, irá deixar a SIC, conforme o próprio revelou através de uma publicação nas redes sociais, esta terça-feira, dia 23 de março.

"Se ontem me perguntassem onde estaria na próxima semana, eu responderia SIC, sem hesitar. Mas a vida dá muitas voltas e o facto é que termino hoje a minha colaboração com aquela casa", começa por revelar, agradecendo tudo o que recebeu neste canal e às pessoas com quem teve a oportunidade de trabalhar.

"Como diz muitas vezes a minha avó, a vida é muita curta para não ser levada a sério. Continuo com a mesma alegria, com a mesma vontade de viver, aprender, errar, sorrir e estar convosco. Muita saúde", completou.

Ao que tudo indica, Rúben deverá ir para a TVI. Aliás, Cristina Ferreira comentou a publicação afirmando: "Querido Rúben que nunca percas esse brilho que te vi desde o primeiro dia. E foi um livro que te trouxe até mim. Ainda estás no primeiro capítulo".

