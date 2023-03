Desde a polémica com a 'ex' e mãe do filho, Filipa Falcão, que o acusou de traição, Rúben da Cruz tem-se declarado ao pequeno Salvador, que completou recentemente um ano.

Ainda esta quinta-feira, o DJ publicou uma nova e carinhosa fotografia em que aparece com o menino e escreveu: "Meu filho, meu melhor amigo, meu amor, minha vida... Sempre juntos! Amor verdadeiro".

Após a partilha, foram muitas as reações que recebeu na caixa de comentários. "Abençoado menino", disse um internauta. "Amor de pai", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

