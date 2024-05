Rúben da Cruz esteve de férias no Algarve com o filho, Salvador, de dois anos.

Na sua conta no Instagram, o DJ partilhou fotografias nas quais aparece sorridente com o menino ao colo no interior do resort onde estiveram durante uma semana.

"Uma semana incrível em família. Obrigado por todo o carinho! Já vamos com saudades mas de coração cheio", escreveu Rúben na legenda das fotografias.

De recordar que o menino é fruto da anterior relação com Filipa Falcão. A relação terminou em fevereiro do ano passado, após Filipa ter exposto nas redes sociais que o DJ a traiu.

Leia Também: Sandra Felgueiras: "Esta será sempre a cara que mudou a minha vida"