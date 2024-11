Ruben Amorim está bem e recomenda-se. O novo treinador do Manchester United já partiu para o Reino Unido, estando hospedado num hotel que pode custar quase 5 mil euros por noite (no caso da suíte presidencial).

Trata-se do Lowry, um hotel de 5 estrelas em Salford.

Amorim segue assim os passos de José Mourinho, que também viveu temporariamente neste mesmo hotel. Contudo, ao contrário do que aconteceu com o 'Special One', a conta de Amorim não deverá chegar a meio milhão de euros.

Isto porque o antigo treinador do Sporting já está à procura de casa para se instalar permanentemente com a mulher, Maria João Diogo, e os dois filhos.

"O Amorim quer trazer a família e ter a sua própria casa", realçou uma fonte do United.

A título de curiosidade, o hotel já hospedou estrelas como os Take That, Kylie Minogue, Alesha Dixon e Ariana Grande.

