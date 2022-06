Aconteceu na noite deste sábado, 18 de junho, a cerimónia de entrega dos Prémios Sophia, organizada pela Academia Portuguesa de Cinema.

O evento tomou lugar no Casino Estoril e recebeu várias caras conhecidas do panorama artístico, entre as quais Maria João Bastos, Carolina Carvalho, Paula Lobo Antunes e Mariana Monteiro.

Para a noite que celebra o melhor que se faz na indústria cinematográfica em Portugal, as estrelas nacionais apostaram em visuais cheios de elegância. Veja na galeria.

