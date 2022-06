O Rock in Rio arrancou este sábado, 18 de junho, e foram várias as caras conhecidas que não perderam o primeiro dia de um dos mais célebres festivais do país, que toma lugar no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Cláudia Vieira, Jani Gabriel, Tiago Teotónio Pereira e Madalena Abecasis foram alguns dos famosos que assistiram aos concertos de Xutos e Pontapés, The National, Muse e Liam Gallagher.

Com saudades do espírito festivaleiro, estas caras conhecidas (e outras) vestiram-se a rigor para o evento musical. Espreite na galeria.