Rosinha esteve no 'Júlia', da SIC, para falar sobre o aparatoso acidente que sofreu no passado sábado, dia 24 de fevereiro, depois de ter gravado um vídeo para sossegar os fãs.

"Seguimos pela A1, apanhamos a IP3, íamos felizes e contentes porque estávamos com imenso tempo, 40 minutos a mais do que precisávamos para chegar a Vila Flor", relatou.

"Sentimos um embate no canto do lado esquerdo da frente da nossa carrinha que nos mandou para os rails da direita, mas sem percebermos o que era exatamente. Os airbags foram todos acionados, um deles até rebentou", contou.

"Quem bateu em nós ficou a rodopiar duas ou três vezes e foi cuspido em marcha-atrás para muito longe de nós, e ficou com a traseira encostada ao rail virado para nós", acrescentou, confessando que foi "um bocadinho assustador".

"Todo o lado direito da carrinha está em muito mau estado", destacou ainda, referindo-se ao veículo onde seguia. "Uma das bailarinas ia a dormir, com o cinto mas com o corpo relaxado. Portanto, não se apercebeu e o corpo não reagiu para contrair", disse ainda. "Eu bati com a cabeça, violentamente, na porta do lado direito", continuou, explicando que uma das bailarinas que vinha atrás de si também bateu com a cabeça e uma outra ficou com "a marca toda negra do cinto no pescoço e no peito".

"A condutora ficou com a mão queimada por causa do airbag. Felizmente, todas nós saímos [do carro] em perfeitas condições", realçou, não deixando de notar que uma das bailarinas é que "não se sentia bem", pois "estava com muitas náuseas e não consegui vomitar, e estava muito perdida". Mas tudo ficou bem e a artista acabou por subir ao palco como estava programado.

O condutor do outro carro, que bateu no veículo onde seguia, "felizmente também ficou bem".

Apesar de ter corrido tudo bem e da boa disposição enquanto falava com Júlia Pinheiro, a cantora frisou que foi tudo "muito rápido" e que temeu nos segundos em que o acidente se deu. Para ouvir o relato de Rosinha, clique aqui.