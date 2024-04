Rosie Huntington-Whiteley destacou-se pela sua elegância enquanto participava na abertura de uma nova exposição da Tiffany & Co, em Tóquio, na quinta-feira.

A atriz e modelo, de 36 anos, usou na ocasião um glamoroso vestido branco transparente na zona das pernas. O look ficou completo com brincos Tiffany & Co e uma pregadeira.

De recordar que Rosie Huntington-Whiteley é mãe de duas crianças, os pequenos Jack, de seis anos, e Isabella, de dois, fruto da relação com Jason Statham.

Leia Também: Emily Ratajkowski passeia cão com look ousado