Rosie Huntington-Whiteley e o companheiro, Jason Statham, foram pais pela segunda vez, de uma menina.

A modelo da Victoria's Secret, de 34 anos, deu à luz na quarta-feira, em Londres, como contou uma fonte próxima da família ao Daily Mail.

De recordar que foi em agosto do no passado que a manequim anunciou a segunda gravidez, fruto da relação com Jason Statham, de 54 anos. Ambos são ainda pais de um menino, Jack, de quatro anos.

