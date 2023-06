Rosalía deixou os seguidores de 'boca aberta' com a sua mais recente partilha feita no Instagram. A cantora espanhola mostrou-se em topless a abrir uma sequência de fotografias suas, de diferentes momentos.

Os seguidores elogiaram os registos e a ousadia de Rosalía, que já não é uma novidade.

Veja abaixo a publicação supra mencionada.

Vale lembrar que Rosalía atuou em Portugal no passado dia 8 de junho, inserida no cartaz do festival Primavera Sound.