Rita Pereira, Joana Seixas e Sara Barradas estiveram esta quinta-feira no programa 'Goucha' para falarem um pouco mais sobre as suas personagens na novela 'Quero é Viver'.

Nas redes sociais, Rita exibiu com detalhe o look escolhido para a ocasião e até destacou o facto de as três atrizes terem surgido vestidas no mesmo tom... Mas afinal que tom era este?

A atriz assumiu que era cor-de-rosa, mas a verdade é que as fotografias oficias do programa mostram uma cor mais parecida com vermelho.

"A TVI está a mudar muito a cor das roupas original", brincou Luís Borges ao comentar a partilha e notar as enormes diferenças entre as fotos de Rita Pereira e aquelas que foram tiradas enquanto o programa estava em direto.

A verdade é que as roupas eram mesmo cor-de-rosa e quem assistiu à emissão teve oportunidade de o verificar. Apenas nas fotografias divulgadas pela TVI, talvez devido à luz ou edição de imagem, as cores acabaram por ser adulteradas.

Recentemente, recorde-se, aconteceu algo semelhante com um vestido usado por Cristina Ferreira.

