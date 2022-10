Juntos há 14 anos, Rosa Bela e Carlos Areia viveram vários desafios em nome do seu amor. A diferença de 48 anos de idade entre ambos ditou uma série de críticas e comentários maldosos que hoje a atriz recordou durante uma entrevista que deu a Manuel Luís Goucha.

"A família não tinha de entender, porque foi uma facada muito grande. Às tantas a menina, que eles tinham idealizado de uma forma, tem uma atitude rebelde, passa-se e decide ir para Lisboa […]. De repente descobrem que ela tem uma relação com uma pessoa não sei quantos anos mais velha", reflete, mostrando que entendeu a falta de compreensão dos familiares à época.

"O que nós temos é muito especial, único e verdadeiro. Com compreensão, respeito e muito amor um pelo o outro. Agora não me faz diferença o que me digam, a minha essência não muda, vou ser sempre a mesma pessoa", garante.

Rosa Bela sublinha ainda que ao contrário do que chegou a ser noticiado, nunca conseguiu um trabalho por ser companheira de Carlos Areia. "O Carlos não mexe uma palha, não faz nada, não é nada de cunhas".

Veja aqui o momento.