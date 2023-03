A emissão em direto conduzida na noite de terça-feira por Cristina Ferreira ficou marcada pela expulsão da primeira participante do formato, mas também pelas sinceras revelações de Rosa sobre Alice.

A empresária "provou em direto que não manda recados por ninguém e que está ali para jogar" e manifestou a sua verdadeira opinião sobre a colega.

"A Alice irrita-me, porque a Alice é uma menina mimada e veio para aqui não sei para quê... E não cumpre com as regras, estou sempre com um pé atrás. Isto é um grupo, estamos todos a trabalhar para o grupo e ela não dá valor a isso. E se formos penalizados, vamos ser por causa dela. Não acho justo", atirou.

Jandira concordou com parte da opinião da colega e considerou que a digital influencer "está a ser negligente e não está a pensar nos outros".

Em resposta às acusações, Alice sorriu, admitiu que não cumpre as regras e assegurou não ter medo de ser penalizada.

Eis as imagens que registaram o momento:

