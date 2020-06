Esta quarta-feira, dia 3, Cristiano Ronaldo presenteou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia muito ternurenta. As protagonistas da imagem são as duas filhas, Eva e Alana Martina, de dois anos.

Visivelmente orgulhoso das crianças, o craque português acabou por mostrar a faceta de pai 'babado' na legenda da publicação.

"Apaixono-me cada vez que vejo estas duas", escreveu, acrescentando através da hashtag "meninas do papá".

Recorde-se que o futebolista é ainda pai de Cristianinho, de nove anos e de Mateo, de dois.

Veja o retrato.

Leia Também: Vídeo: Como Alana Martina decorou o recado que o pai Ronaldo lhe deu